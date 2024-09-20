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Южная Корея купит дроны-камикадзе в Польше

Rzeczpospolita: Южная Корея планирует закупить дроны-камикадзе в Польше

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Inna Varenytsia/Reuters

Южная Корея планирует закупить дроны-камикадзе в Польше. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

По данным издания, дроны Warmate польской компании WB, которые применяются на Украине, теперь также должны поступить на вооружение корейской армии.

Согласно материалу Rzeczpospolita, во время выставки Korea Army International Defense Exibitioan-Kadex 2024, которая пройдет со 2 по 6 октября, состоится подписание контракта на поставку из Польши беспилотников-камикадзе с размахом крыльев более 1,5 метра. Отмечается, что они способны продержаться в воздухе до часа, а их дальность применения составляет около 30 километров.

Ожидается, что в 2024 году в Южную Корею будет поставлено около 200 дронов Warmate, а в последующие годы — еще несколько сотен. Цена одного беспилотника составляет около 150 тысяч злотых (около $39 тысяч).

В начале сентября агентство РИА Новости сообщало, что Украина закупает китайские дроны производства компании DJI в Польше вопреки позиции компании насчет конфликта в регионе. В апреле 2022 года DJI выступила против использования своих беспилотных летательных аппаратов обеими сторонами конфликта на Украине.

Ранее в МИД РФ оценили возможность нормализации отношений с Южной Кореей.

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