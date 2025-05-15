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В Норвегии хотят увеличить расходы на оборону до 3,3% от ВВП

Военное ведомство Норвегии: Осло в 2025 году потратит $16,5 млрд на оборону
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Mindaugas Kulbis/AP

Норвегия в текущем году намерена потратить 3,3% от своего ВВП на оборону. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военное ведомство королевства.

Из заявления следует, что правительство страны представило проект пересмотренного национального бюджета. В документ был включен пункт о планах Осло выделить около 172 млрд крон (порядка $16,5 млрд) на оборонные расходы в 2025 году.

«Это означает, что Норвегия потратит 3,3% от своего ВВП», — говорится в сообщении.

В нем приводятся слова министра обороны королевства Торе Сандвика, который рассказал, что власти стремятся обеспечить высокий уровень активности армии страны. Как он сказал, увеличение расходов на оборону поможет покрыть траты на военное оборудование и услуги, цены на которые заметно выросли за последнее время.

14 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ключевой темой обсуждения на запланированном на июнь саммите НАТО станет повышение военных расходов и наращивание производства. По данным журналистов, сейчас страны — члены Североатлантического альянса работают над увеличением расходов на оборону до 5% от своих ВВП, чтобы удовлетворить соответствующие требования президента США Дональда Трампа.

Ранее в НАТО предложили двухуровневый план расходов для выполнения требований американского лидера.

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