Военный аналитик рассказал о роли освобожденного Торского для ВСУ

Освобожденное село Торское в Донецкой народной республике (ДНР) было мощным укрепленным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселев в беседе с ТАСС.

Он отметил, что это сложный участок, где долго «закапывался противник».

«Блиндажи они делали очень глубокие до четырех, а то и пяти метров. Выкурить было очень сложно. Там преимущественные высоты, а противник, занимал там более перспективные места для обороны», — сказал Киселев.

По его словам, этот пункт украинские силы готовили около десяти лет, с 2015 года.

15 мая Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. В ведомстве уточнили, что Торское было освобождено силами «Запада», а Новоалександровка — «Центра».

По МО, за сутки боев в зоне ответственности «Запада» ВСУ потеряли 240 бойцов. Также ликвидированы были два украинских бронемобиля, 11 машин без брони, четыре орудия и три оружейных склада. Бои эта группировка вела под Подлиманом, Дружелюбовкой, Ольговкой, Андреевкой, Купянском и Паламаревком.

Ранее Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским.