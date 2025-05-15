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Четыре жителя Херсонской области получили травмы во время обстрела ВСУ

Минздрав: 4 человека в Чонгаре Херсонской области пострадали из-за обстрела ВСУ
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Министерство здравоохранения России

Во время обстрела села Чонгар на юге Херсонской области четыре человека получили минно-взрывные травмы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РФ.

Под обстрел, в частности, попали медицинская амбулатория и зерновой элеватор. Минздрав уточнил, что амбулатория в Чонгаре, обслуживавшая около двух тысяч жителей, оказалась полностью уничтожена.

По данным ведомства, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, в том числе проводятся хирургические вмешательства.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что в четверг Вооруженные силы Украины нанесли удары по нескольким населенным пунктам региона.

В ведомстве подчеркнули, что целенаправленные атаки на объекты здравоохранения и медперсонал стали систематической практикой со стороны украинских сил. Минздрав заявил, что ответственность за подобные действия должна быть установлена, а виновные — привлечены к ответственности.

Ранее ВСУ ударили по храму Покрова Пресвятой Богородицы в Курской области.

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