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Исполнители главных ролей в «Приключениях Электроника» сообщили об участии в СВО

Юрий и Владимир Торсуевы рассказали, что являются казачьими генералами на СВО
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Российские актеры Юрий и Владимир Торсуевы, известные публике по главным ролям в картине «Приключения Электроника», рассказали о своем участии в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет RTVI.

По словам артистов, они являются генералами одного из казачьих подразделений в составе Вооруженных сил РФ. Они подчеркнули, что постоянно выполняют задачи на поле боя.

«Юра хороший боец, хороший командир», — добавил Владимир Торсуев.

Также актеры сообщили, что у них есть родственники на Украине. Но сейчас они не могут поддерживать связь с членами семьи из соображений безопасности. При этом Владимир Торсуев отметил, что они с братом обязательно найдут своих близких и обнимут, когда «придут в Киев».

21 апреля режиссер Никита Михалков заявил, что планирует передать участникам СВО свое ружье Marlin Model 55 американского производства. Как он сказал, оружие ему подарил бывший премьер-министр РФ Виктор Черномырдин. Артист выразил надежду, что это ружье поможет российским военнослужащим с успехом сбивать украинские беспилотники.

Ранее в Государственной думе РФ предложили направлять гонорары артистов-иноагентов в пользу участников СВО.

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