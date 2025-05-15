Аксенов рассказал, когда Украина признает Крым российским

Только полное военное поражение заставит Украину признать Крым частью России. Такое мнение ТАСС выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

«На мой взгляд, такое возможно только после полного краха не просто нынешнего киевского режима, но и вообще всей концепции Украины как анти-России», — заявил Аксенов.

Признание Крыма российским регионом, по мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, должно стать ключевым пунктом при формировании нового миропорядка.

30 апреля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме дал понять, что не намерен отказываться от признания Крыма российским.

Источники Axios добавили, что, по словам Владимира Зеленского, Киев не боится идти на уступки в рамках урегулирования конфликта, однако Украине нужны военные гарантии безопасности от Соединенных Штатов.

Ранее в МИД РФ прокомментировали отношение Запада и Украины к Крыму.