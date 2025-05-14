Украинский канал случайно раскрыл цель попадания баллистической ракеты в Сумах

Украинский канал подтвердил, что ракета в Сумах попала по военному объекту

Российская баллистическая ракета, которая нанесла удар по Сумам, попала в цеха производства, где ремонтировали бронетехнику. Это случайно подтвердил украинский Telegram-канал, который опубликовал фотографию с места попадания.

Местные власти после того, как российские войска нанесли удар, сообщили о попадании по объекту промышленной инфраструктуры — однако публикация фотографии в одном из местных пабликов дала понять, что на этом объекте ремонтировалась украинская бронетехника.

На кадре видно, что на полу в разрушенном цеху находятся катки для танков советского производства — это деталь требует регулярной замены из-за того, что является частью ходовой танка.

Позднее оригинальный пост был спешно удален авторами, однако фотографию успели найти и растиражировать другие издания.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВС РФ получили задачу создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях.

Он добавил, что ВС РФ вряд ли будут штурмовать Сумы — вместо этого город будет окружен и включен в буферную зону с запретом вводить в город вооружение.

Ранее российский боец рассказал о состоянии ВСУ на Сумском направлении.