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Нидерланды закупят 46 танков Leopard 2A8

Минобороны Нидерландов закупит 46 танков Leopard 2A8
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Global Look Press

Нидерланды подписали контракт на закупку 46 танков Leopard 2A8. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МО королевства.

«Министерство обороны Нидерландов закупит не менее 46 основных боевых танков Leopard 2A8», — говорится в заявлении ведомства.

Первый Leopard армия Нидерландов получит в 2028 году, последний — в 2031 году.

Госсекретарь при минобороны страны Гейс Тёйнман, который подписал соответствующий контракт, заявил, что в условиях нынешней угрозы крупномасштабных конфликтов танк — незаменимый инструмент. Он назвал Leopard лучшим, что есть в танкостроении.

Также Нидерланды приобретут четыре Leopard 2A8 DTV (учебные машины).

До этого премьер-министр королевства Дик Схоф призвал готовиться к нападению России на страны Северной Европы в ближайшие годы. Он заявил, что Нидерланды с другими европейскими союзниками должны серьезно работать над тем, чтобы его предотвратить.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения танка Leopard на Донецком направлении в зоне СВО.

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