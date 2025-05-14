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В состав «Калашникова» вошла новая компания

Компания «Техинком» вошла в состав концерна «Калашников»
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Компания «Техинком», которая занимается производством основного общевойскового бронежилета для российских военных 6Б45, вошла в состав «Калашникова». Об этом сообщил генеральный директор концерна Алан Лушников, передает ТАСС.

По его словам, частью «Калашникова» стали две новые структуры. «Техинком» является разработчиком бронежилета «со славной историей» 6Б45. Лушников отметил, что сейчас он очень активно используется в ходе спецоперации (СВО).

«Также в наш состав вошло КБ «Луггар» — фирма-разработчик всех прицелов для стрелкового оружия в России по военной тематике. Мы давно взаимодействовали, это сильная команда», — уточнил гендиректор концерна в ходе мероприятия в стрелковом комплексе в подмосковном парке «Патриот».

19 марта «Калашников» представил новый зенитный ракетный комплекс под названием «Крона». Лушников рассказал, что идея его разработки возникла после анализа опыта борьбы с крупными и малыми беспилотниками в зоне СВО.

Ранее «Калашников» разработал новый пулемет калибра 7,62 мм.

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