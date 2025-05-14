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Италия готова объявить о достижении уровня расходов на оборону в 2% от ВВП

МИД: Италия готова объявить о достижении уровня расходов на оборону в 2% от ВВП
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Shutterstock

Вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим готов объявить о достижении уровня расходов на оборону в 2% от ВВП по запросу НАТО. Его слова приводит Аffaritaliani.

»Италия готова объявить о достижении целевого показателя в 2%», — заявил он.

По его словам, НАТО запросит дальнейшее увеличение расходов на оборону.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшие годы укрепить гарантии безопасности наших граждан», — отметил вице-премьер.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее написало о том, что предстоящий саммит НАТО будет сосредоточен на теме роста военных расходов и наращивания производства, а не на вступлении Украины в военный блок. Отмечается, что саммит будет короче, чем предыдущие, и по его итогам стороны примут короткую декларацию.

Ранее стало известно, что НАТО планирует изменить военную доктрину из-за превосходства России.

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