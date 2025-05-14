SHOT: замаскированные под военных РФ диверсанты пытались зайти в Курскую область

Украинская диверсионная группа, замаскированная под российских военных, пыталась ночью прорваться в Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ночью диверсанты высадились в Сумской области Украины и планировали перейти границу в районе поселка Новый Путь в Глушковском районе Курской области.

Колонна украинских боевых машин продвигалась к Павловке, там высадили до 25 украинских военнослужащих, которые были одеты в форму, очень похожую на российскую, пишет SHOT.

«Стрелкового боя у границы не было, наши пограничники изначально следили за всеми передвижениями диверсантов. При поддержке артиллерии и FPV-дронов вся группа была разбита на подступах к поселку», — говорится в сообщении.

До этого военкор Евгений Лисицын заявил, что ВСУ стараются расширить плацдарм, возможно, в рамках подготовки к новой волне наступления на Курскую область.

Ранее на видео был запечатлен удар ВСУ по мосту в Курской области.