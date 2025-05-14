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В России допустили подготовку новой волны наступления ВСУ на Курскую область

Военкор Лисицын: ВСУ готовятся к новому наступлению на Курскую область
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Violeta Santos Moura/Reuters

Военкор Евгений Лисицын в Telegram-канале заявил, что ВСУ готовятся к новому наступлению на Курскую область.

По его словам, украинские войска продолжают пытаться прорваться на территорию Курской области.

«Несмотря на потери, ВСУ стараются расширить плацдарм — вероятно, в подготовке к новой волне наступления», — отметил Лисицын.

До этого член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что специальная военная операция на Украине может завершиться в течение ближайшего года, если события будут развиваться исключительно по военному сценарию.

Депутат отметил, что значимым переломным моментом стало освобождение населенного пункта Суджа в Курской области. По его словам, российские войска продолжают поступательное движение, оказывая давление на противника при наступлении. Он подчеркнул, что армия действует сдержанно и старается избегать жертв среди мирного населения.

Ранее Трамп обратился к России и Украине с призывом в рамках процесса урегулирования конфликта.

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