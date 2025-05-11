На Украине рассказали о новой российской крылатой ракете «Бандероль»

На сайте Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины появилась информация о новом реактивном беспилотнике/крылатой ракете «S8000 «Бандероль». На соответствующую публикацию обратили внимание авторы Telegram-канала «Осведомитель».

Как утверждают в украинской разведке, это изделие способно развивать скорость до 580 км в час и преодолевать расстояние до 500 км. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть весом в 150 кг. Носителем данного боеприпаса является БПЛА «Орион». В перспективе носителями «Бандеролей» могут стать вертолеты Ми-28Н, заявили в ГУР.

Официальных сообщений о появлении в России таких ракет не поступало. Однако 26 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев совершил визит на полигон Капустин Яр в Астраханской области. Там, как предположили авторы Telegram-канала, политику продемонстрировали схожее изделие, внешне напоминающее американскую крылатую ракету AGM-158 JASSM.

Ранее на Украине заявили, что Россия модернизировала ударные дроны.