Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали о новой российской крылатой ракете «Бандероль»

ГУР МО Украины заявило о новой российской крылатой ракете «S8000 «Бандероль»
close
Russian Defence Ministry/Global Look Press

На сайте Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины появилась информация о новом реактивном беспилотнике/крылатой ракете «S8000 «Бандероль». На соответствующую публикацию обратили внимание авторы Telegram-канала «Осведомитель».

Как утверждают в украинской разведке, это изделие способно развивать скорость до 580 км в час и преодолевать расстояние до 500 км. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть весом в 150 кг. Носителем данного боеприпаса является БПЛА «Орион». В перспективе носителями «Бандеролей» могут стать вертолеты Ми-28Н, заявили в ГУР.

Официальных сообщений о появлении в России таких ракет не поступало. Однако 26 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев совершил визит на полигон Капустин Яр в Астраханской области. Там, как предположили авторы Telegram-канала, политику продемонстрировали схожее изделие, внешне напоминающее американскую крылатую ракету AGM-158 JASSM.

Ранее на Украине заявили, что Россия модернизировала ударные дроны.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами