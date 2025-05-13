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В Луганске рассказали о ситуации с заводом, по которому ударили беспилотники

Власти Луганска сообщили, что пострадавший от налета БПЛА завод работает штатно
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Telegram-канал «Правительство ЛНР»

Пострадавший от налета украинских БПЛА завод в Луганске работает штатно. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Луганской народной республики со ссылкой на минтранс республики.

«Производственное оборудование асфальтобетонного завода, атакованного этим утром ударными БПЛА противника, не пострадало. Завод продолжает свою работу», — сообщили в минтрансе.

Асфальтобетонный завод в городе Луганске подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во вторник, 13 мая.

По данным правительства ЛНР, в результате атаки повреждения получили несколько гражданских автомобилей и административное здание предприятия. Также обломки БПЛА упали недалеко от частного сектора. Позднее атака повторилась, когда на место прибыли пожарные — двое не выжили.

Ранее бойцы ВСУ дважды за сутки нанесли удары по одному из городов в ЛНР.

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