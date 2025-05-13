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Эстония направит неиспользованные средства из фондов ЕС на оборону

Эстония направит €200 млн из незадействованных фондов ЕС на национальную оборону
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Depositphotos

Правительство Эстонии решило направить на оборонные цели €200 млн из европейских фондов в бюджетах различных министерств, которые остаются неиспользованными. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

На следующей неделе министерства должны представить правительству предложения о том, от каких проектов они откажутся в связи с сокращением финансирования.

По словам главы отдела гособороны министерства обороны Оливера Тюйра, перенаправленные в военное ведомство средства из европейских структурных фондов, вероятно, будут использованы для различных инфраструктурных проектов, а также для создания базовой инфраструктуры парка оборонной промышленности, который строится в Тыстамаа в Пярнуском уезде. Отбор компаний для работы в парке будет проведен в августе, а производство может начаться в 2027 году.

Средства из структурных фондов ЕС должны быть потрачены до 2029 года, и это также является критерием отбора проектов, на которые они будут направлены.

В конце апреля Эстония получила от США шесть РСЗО HIMARS.

Ранее в Польше предложили строить убежища вместо бассейнов.

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