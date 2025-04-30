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Эстония получила от США шесть РСЗО HIMARS

ERR: Эстония получила от США шесть РСЗО HIMARS
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Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эстония получила шесть реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом заявила телерадиокомпания ERR.

По словам министра обороны республики Ханно Певкура, это событие значительно укрепило обороноспособность страны и вывело ее на новый уровень. Также он подчеркнул, что это лишь один из шагов в рамках широкой программы модернизации армии.

«В этом году очень много боеприпасов придет, будут новые системы вооружений. Конечно, вы будете знать, как только что-то будет появляться здесь», — отметил чиновник.

Командующий дивизией Сил обороны Эстонии генерал-майор Индрек Сирель назвал шесть систем HIMARS минимально необходимым количеством для республики. Он указал на то, что РСЗО позволят армии поражать цели на больших расстояниях, чем ранее.

До этого премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности Таллина отправить роту солдат на помощь Киеву.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по складам ВСУ с боеприпасами от РСЗО HIMARS.

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