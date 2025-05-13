Войска Тайваня провели учения с американскими HIMARS

Вооруженные силы Тайваня устроили учения с американскими РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

«В понедельник военные Тайваня провели первые боевые стрельбы из поставленной США высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) на базе в уезде Пиндун. (...) Всего было выпущено 33 ракеты, 11 пусковых установок выпустили по три снаряда каждая», — указано в сообщении.

Уточняется, что всего Тайвань приобрел у Соединенных Штатов 29 установок реактивных систем залпового огня HIMARS. Первая партия поступила на вооружение тайваньской армии в 2024 году — это те 11 машин, которые участвовали в нынешних учениях.

До этого корабль ВМС Тайваня столкнулся с китайским рыболовецким судном.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, полученные кораблями повреждения никак не повлияли на безопасность судоходства.

Ранее несколько десятков китайских военных судов приблизились к Тайваню.