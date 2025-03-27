Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Корабль ВМС Тайваня столкнулся с китайским судном

ВМС Тайваня: военный корабль столкнулся с китайским рыболовецким судном
close
Daniel Ceng/AP

Корабль ВМС Тайваня столкнулся с китайским рыболовецким судном, сообщает пресс-служба военно-морских сил острова.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, полученные повреждения никак не повлияли на безопасность судоходства.

«Военный корабль «Чжунхэ» во время выполнения миссия 27 марта ... столкнулся с китайским рыболовецким судном «Миньляньюй 61756» в морской акватории примерно в 45 морских милях (83,3 км) от порта города Тайчжун», — говорится в сообщении ВМС Тайваня.

До этого ВМС острова сообщали, что несколько кораблей и 30 самолетов армии Китая приблизились к Тайваню.

23 самолета пересекли срединную линию над Тайваньским проливом, разделяющим остров и материковый Китай, и вошли в зону действия ПВО, подчеркнули в ведомстве. Военнослужащие островного государства «отреагировали соответствующим образом», отмечается в публикации.

Ранее в США объяснили, почему Китай не будет атаковать Тайвань в ближайшее время.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами