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США испытали прототип морской гиперзвуковой ракеты

Пентагон сообщил об испытаниях гиперзвуковой ракеты морского базирования
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Luke Lamborn/U.S. Navy/AP

Министерство обороны США (Пентагон) сообщило об испытаниях гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью. С соответствующим заявлением выступил вице-адмирал Военно-морских сил США (ВМС США) Джонни Вольф, передает ТАСС.

Испытания ракеты прошли в штате Флорида на юге США в районе мыса Канаверал. Запуск производился по методу холодного или минометного старта.

«Метод использования холодных газов позволяет ВМС извлечь ракету из платформы и вывести ее на безопасную дистанцию над кораблем перед запуском первой ступени», — пояснил Вольф.

Предполагается, что после доработки гиперзвуковые ракеты будут установлены на американские эсминцы типа Zumwalt.

До этого МО Британии и США успешно испытали гиперзвуковой ракетный двигатель.

Испытания проводились в течение шести недель. Специалисты учли риски и усовершенствовали детали конструкции.

Ранее Шойгу рассказал, при каких условиях Россия может возобновить ядерные испытания.

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