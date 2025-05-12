Япония готовится к испытанию рельсотрона

Японское экспериментальное судно Asuka готовится к испытаниям прототипа шестиметрового рельсотрона — электромагнитного ускорителя масс, который разгоняет токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих. Об этом пишет Newsweek.

Снаряд рельсотрона может развить скорость до шести чисел Маха. Япония планирует использовать восьмитонную разработку для защиты от гиперзвуковых ракет Китая и Северной Кореи. Предполагается, что они будут уничтожаться ударом кинетической боевой части.

Япония намерена оснастить серийными рельсотронами корабли с боевой системой Aegis, которая обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону.

В январе представитель посольства России в Японии в беседе с «Известиями» заявил, что Токио берет курс на ускоренную милитаризацию с опорой на американское ядерное оружие. В частности, правительства Японии и США сформулировали ключевые принципы расширенного сдерживания, при этом их содержание не раскрыли. Кроме того, в Токио запустили обсуждение о пересмотре трех неядерных принципов и о возможности присоединяться к совместным с США учениям по использованию данного вида оружия по аналогии с «ядерными миссиями» Североатлантического альянса, добавили в посольстве.

Ранее Трамп раскритиковал оборонный договор с Японией.