Минобороны Литвы: Тайвань выделит €2 млн на разминирование на Украине

Тайвань пообещал присоединиться к финансированию международной коалиции по разминированию на Украине, которую возглавляют Литва и Исландия. Об этом сообщается на сайте литовского министерства обороны.

В заявлении уточняется, что Тайвань выделит на эти цели €2 млн.

«Литва ценит готовность Тайваня <...> по финансовой поддержке этой важной гуманитарной инициативы. Нейтрализация неразорвавшихся боеприпасов является для Украины одним из наиболее актуальных вызовов при обеспечении безопасности граждан и восстановлении экономики», — подчеркнули в ведомстве.

В апреле глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что российские военнослужащие предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) разминировать границу с РФ. Военнослужащих инженерной службы украинских войск, осуществлявших разминирование, обнаружили на границе в направлении населенного пункта Демидовка в Белгородской области.

По словам Кадырова, бойцы Вооруженных сил РФ с помощью беспилотников нанесли удар по месту скопления украинских солдат. В результате военные ВСУ были ликвидированы, а их деятельность по изменению инженерной обстановки прекращена.

Ранее российский сапер рассказал, как бойцы ВСУ маскировали мины в Курской области.