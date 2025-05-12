Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области ликвидировали австралийского наемника ВСУ

ABC: австралийского наемника ВСУ ликвидировали в Харьковской области
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Австралийского сапера Ника Парсонса, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировали недалеко от города Изюм в Харьковской области. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

По информации журналистов, до отправки на Украину Парсонс служил в австралийской армии. Его и другого иностранного наемника, британского подданного Кристофера Гаррета, не стало в результате подрыва взрывного устройства в Харьковской области.

Ликвидацию австралийского сапера подтвердили премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и МИД страны. Они посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок на Украину.

Власти Австралии утверждают, что Парсонс был не наемником ВСУ, а сотрудником «благотворительной организации».

До этого в Курской области ликвидировали 25-летнего гражданина Швейцарии, принимавшего участие в боевых действиях в составе иностранного легиона. Его не стало в конце декабря 2024 года во время столкновения с армией РФ в российском регионе.

Военный имел непростую биографию, включающую период в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Его усыновили в раннем детстве. Также он пережил потерю приемной матери в подростковом возрасте, что повлияло на его психическое состояние и привело к госпитализации в психиатрическую клинику.

В соцсетях военный делился подробностями своей службы и опасался, что может не вернуться домой после перевода в Курскую область.

Ранее финский наемник раскритиковал уровень подготовки украинских военных.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами