Австралийского сапера Ника Парсонса, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировали недалеко от города Изюм в Харьковской области. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

По информации журналистов, до отправки на Украину Парсонс служил в австралийской армии. Его и другого иностранного наемника, британского подданного Кристофера Гаррета, не стало в результате подрыва взрывного устройства в Харьковской области.

Ликвидацию австралийского сапера подтвердили премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и МИД страны. Они посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок на Украину.

Власти Австралии утверждают, что Парсонс был не наемником ВСУ, а сотрудником «благотворительной организации».

До этого в Курской области ликвидировали 25-летнего гражданина Швейцарии, принимавшего участие в боевых действиях в составе иностранного легиона. Его не стало в конце декабря 2024 года во время столкновения с армией РФ в российском регионе.

Военный имел непростую биографию, включающую период в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Его усыновили в раннем детстве. Также он пережил потерю приемной матери в подростковом возрасте, что повлияло на его психическое состояние и привело к госпитализации в психиатрическую клинику.

В соцсетях военный делился подробностями своей службы и опасался, что может не вернуться домой после перевода в Курскую область.

Ранее финский наемник раскритиковал уровень подготовки украинских военных.