Российские войска начали уничтожать позиции ВСУ на Днепре «Воблами»

Российские военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» разработали новый FPV-дрон «Вобла», обладающий свойствами трансформера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента в группировке войск.

По словам разработчиков, «Вобла» представляет собой сборную раму, которая является основой для дрона-трансформера.

«На эту раму мы устанавливаем 4 дрона по ее краям. Каждый дрон выступает в роли одного мотора. В центре рамы устанавливается пятый дрон, он и является, так сказать, компьютером, мозгом, видеопередатчиком и камерой для данного изделия», — рассказали создатели «Воблы».

Новый беспилотник способен поднять в воздух до семи килограмм полезной нагрузки — в качестве снарядов «Вобла» может нести противотанковые мины или другую тяжелую взрывчатку.

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