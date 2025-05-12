Ростовскую область атаковали беспилотники

Слюсарь: отражена атака БПЛА в Ростовской области, пострадавших нет

Атака беспилотных летательных аппаратов отражена ночью в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, атака была отражена средствами радиоэлектронной борьбы в Каменске.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали регион.

По его словам, в селе Архангельском Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом — было повреждено остекление. В Валуйском округе в селе Соболевка беспилотник ударил по производственному предприятию.

До этого Гладков сообщил, что в Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль пострадала женщина. Инцидент произошел на участке автодороги Красный Октябрь — Бессоновка Белгородского района. По его словам, у пострадавшей женщины диагностировали множественные слепые осколочные ранения руки и ноги.

Ранее в Курской области при ударе беспилотника по автомобилю пострадала девочка.