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Гладков сообщил об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 102 снарядами и 65 дронами
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Alex Babenko/AP

В Белгородской области за сутки зафиксировали атаки на несколько населенных пунктов. О них сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Всего за сутки Белгородскую область атаковали 102 снарядами и 65 дронами.

По его данным, в районе Разумное, Беловское, Бессоновка и других сел ВСУ выпустили четыре боеприпаса и совершили атаки 12 дронов, из которых пять сбиты средствами противовоздушной обороны. В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства ранена женщина, а также повреждены гараж и автомобиль. В Черемошном пострадали дом и «Газель», а в Варваровке повреждены автомобиль, гараж и линия газоснабжения. Утром дрон повредил автобус в селе Чайки.

В Валуйском округе также произошли обстрелы с применением боеприпасов и дронов, в том числе по городу Валуйки. В результате атаки на автомобиль ранен мужчина, повреждены два автомобиля и здание. В Волоконовском районе сброшены взрывные устройства в Тишанке, повреждены коммерческий объект и жилой дом.

В Грайворонском округе выпущено 17 боеприпасов и атаковано 13 дронов. В Мокрой Орловке повреждены дом и автомобили. В Краснояружском районе информация о последствиях 12 обстрелов уточняется.

В Шебекинском округе повреждены дома и автомобили, а в результате атаки на дорогу Зиборовка — Шамино пострадала семейная пара. Женщина госпитализирована, ее муж продолжит лечение амбулаторно.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Обстрелы Белгородской области
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