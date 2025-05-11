Дрон ВСУ ударил по автомобилю мирного жителя в Белгородской области

Гладков: житель Белгородской области пострадал при ударе дрона по автомобилю

В селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по движущемуся автомобилю. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, пострадал водитель. Его с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. Мужчину доставили в областную клиническую больницу.

Сама машина полностью сгорела после удара дрона.

Этой же ночью в Валуйском районе беспилотник ВСУ атаковал другого водителя. Мужчина пострадал — врачи диагностировали у него множественные осколочные ранения спины.

10 мая Гладков заявлял, что украинские военные с помощью беспилотника атаковали село Ясные Зори Белгородского района Белгородской области, в результате чего пострадала местная жительница.

Утром 9 мая ВСУ атаковали Белгород, несмотря на объявленное Россией трехдневное перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Под удар попало здание областного правительства. Праздничные мероприятия в городе продолжились по плану — с учетом принятых мер безопасности. Как заявил Гладков, в результате атаки пострадали два человека, включая заместителя губернатора Александра Лоренца.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.