Атомная подлодка «Красноярск» вернулась на Камчатку после учений в Тихом океане

Атомная подлодка »Красноярск» вернулась на Камчатку, в пункт базирования, после выполнения ракетных стрельб на учении в Тихом океане. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота в понедельник, передает «Интерфакс».

«Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» вернулся в пункт базирования на Камчатку после успешного выполнения ракетных стрельб ударным комплексом «Калибр» и противолодочной ракета-торпедой в заданном районе акватории Тихого океана», — говорится в публикации.

Военнослужащие заявили, что командующий подводными силами ТОФ Владимир Дмитриев принял доклад от командира подлодки Алексея Дружинина о выполнении поставленной задачи. Отличившимся подводникам вручили награды и грамоты. В пресс-службе добавили, что после отдыха экипаж АПРК «Красноярск» планирует приступить к плановому выполнению задач боевой подготовки ТОФ.

28 апреля министерство обороны России сообщило, что атомная подлодка «Красноярск» в рамках учения в Тихом океане нанесла удар крылатой ракетой «Калибр» по полигону Кура на Камчатке. По данным Минобороны, крылатая ракета успешно поразила береговую мишень, расстояние до цели превысило 1 тыс. 100 км.

10 мая немецкий телеканал n-tv сообщил, что военный корабль HMS Tyne в составе королевского флота Великобритании «перехватил» российскую подводную лодку «Краснодар» у берегов Франции, а британский вертолет наблюдал за подводным судном с воздуха.

Ранее сообщалось, что Россия спустила на воду атомную подлодку с гиперзвуковой ракетой «Циркон».