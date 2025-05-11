Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США направили в Японию «Мстителей острова Уэйк»

США перебросили в Японию эскадрилью истребителей F-35B
close
Petros Karadjias/AP

США перебросили на японскую авиабазу Ивакуни эскадрилью истребителей пятого поколения F-35B, известную как «Мстители острова Уэйк». Об этом сообщает американский корпус морской пехоты.

Как отмечается, самолеты дополнят авиагруппу США, которая уже находится на базе на юге японского острова Хонсю.

«Это позволяет Корпусу морской пехоты обеспечивать оперативную готовность, как того требует договор между США и Японией о взаимном сотрудничестве и безопасности», — говорится в заявлении.

В конце апреля США посоветовали Японии взять пример с Китая при строительстве торговых судов. Министр ВМС Штатов Джон Фелан рекомендовал Токио строить суда двойного назначения, которые можно переоборудовать в военные корабли. Китай при необходимости сможет «довольно быстро» модифицировать суда под военные нужды. Реализация аналогичного решения со стороны Японии, по словам министра, позволит сохранить высокий спрос, а также привести к технологическим инновациям и снижению затрат.

Ранее Турция выразила готовность отказаться от российских ЗРК ради американских истребителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами