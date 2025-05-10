В небе Орловской области обнаружили летательные аппараты

В Орловской области объявлена авиационная опасность. Об этом российское МЧС сообщило через свое официальное мобильное приложение.

В ведомстве призвали жителей области быть бдительными.

Сигнал об авиационной опасности означает, что была получена информация об обнаружении летательных аппаратов, которые потенциально могут угрожать инфраструктурным и гражданским объектам Орловской области. После этого все службы приводятся в режим максимальной готовности. Часто угроза оказывается ложной. Объекты обнаруживают на большом расстоянии, и требуется некоторое время для того, чтобы их идентифицировать и определить курс их движения.

Атаки украинских дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотников Вооруженных сил Украины по регионам России «будет увеличиваться».

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.