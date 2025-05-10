Жителей Курской области призвали спрятаться в укрытиях

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает в Telegram-канале региональный оперштаб.

Там призвали жителей области спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами, если они находятся дома. Если же люди оказались на улице, нужно зайти в ближайшее подходящее укрытие.

Пост оперштаба был опубликован в 23:00, спустя три минуты ракетная опасность была отменена.

До этого врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что дрон ВСУ атаковал памятник советским летчикам в курском поселке Коммунар Беловского района. По его словам, вражеский FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ударил по монументу советским летчикам 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка. Чиновник пообещал восстановить этот памятник и другие объекты, пострадавшие при вражеских налетах.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.