Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран опроверг информацию о подготовке поставок ракет в РФ

Иран опроверг сообщение Reuters о подготовке поставок ракет в Россию
close
Shutterstock/FOTODOM

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани опроверг сообщение агентства Reuters о том, что исламская республика якобы готовится поставить Российской Федерации ракеты. Об этом пишет агентство IRNA.

«Это заявление чрезвычайно смешно. Прискорбно, что корреспонденты Reuters продолжают публиковать беспочвенные обвинения против Ирана», — заявил постпред.

9 мая Reuters написало, что Тегеран якобы готовится поставить РФ баллистические ракеты малой дальности Fath-360.

В феврале французская газета Journal du Dimanche сообщила, что Иран может создавать ракеты с дальностью полета до 3 тыс. км, которые способны нести ядерные боеголовки. Издание делает вывод о разработке Ираном таких ракет на основании происшедшей утечки документов. Кроме того, согласно материалу, исламская республика якобы тайно создает ядерные боеголовки, которыми будет оснащена ракета-носитель «Каэм-100». Под руководством Корпуса стражей исламской революции модифицируют и версии ракет «Каэм-100» и «Каэм-105».

Ранее президент Ирана высказался о якобы поставках ракет России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами