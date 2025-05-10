Иран опроверг информацию о подготовке поставок ракет в РФ

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани опроверг сообщение агентства Reuters о том, что исламская республика якобы готовится поставить Российской Федерации ракеты. Об этом пишет агентство IRNA.

«Это заявление чрезвычайно смешно. Прискорбно, что корреспонденты Reuters продолжают публиковать беспочвенные обвинения против Ирана», — заявил постпред.

9 мая Reuters написало, что Тегеран якобы готовится поставить РФ баллистические ракеты малой дальности Fath-360.

В феврале французская газета Journal du Dimanche сообщила, что Иран может создавать ракеты с дальностью полета до 3 тыс. км, которые способны нести ядерные боеголовки. Издание делает вывод о разработке Ираном таких ракет на основании происшедшей утечки документов. Кроме того, согласно материалу, исламская республика якобы тайно создает ядерные боеголовки, которыми будет оснащена ракета-носитель «Каэм-100». Под руководством Корпуса стражей исламской революции модифицируют и версии ракет «Каэм-100» и «Каэм-105».

Ранее президент Ирана высказался о якобы поставках ракет России.