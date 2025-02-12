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Во Франции заявили о возможной разработке Тегераном ракет большой дальности

JDD: Иран может разрабатывать ракеты большой дальности с ядерными боеголовками
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Iranian Army Office/Global Look Press

Тегеран может разрабатывать ракеты с дальностью полета до 3 тыс. километров, которые способны нести ядерные боеголовки. Об этом со ссылкой на источники сообщает французская газета Journal du Dimanche (JDD).

Издание делает вывод о разработке Ираном таких ракет на основании якобы происшедшей утечки документов. Кроме того, JDD утверждает, что исламская республика тайно ведет работу над ядерными боеголовками, которыми будет оснащена ракета-носитель «Каэм-100». Под руководством Корпуса стражей исламской революции (КСИР) также идут работы над усовершенствованной версией ракет «Каэм-100» и «Каэм-105».

По информации издания, новая версия ракеты должна в ближайшие месяцы пройти несколько испытаний, замаскированные под вывод на орбиту коммерческих спутников.

11 февраля Иран предупредил Организацию Объединенных Наций об угрозе применения силы со стороны президента США Дональда Трампа и заявил, что будет защищаться.

Ранее сообщалось, что Иран ищет способы ускорить создание ядерного оружия.

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