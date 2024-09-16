Президент Ирана высказался о поставках ракет России

Правительство Ирана сотрудничает и ведет торговлю с Россией, но не поставляет ей ракет. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в эфире телеканала IRIB.

«У нас с Россией выстроены взаимодействие и торговля, но с тех пор как мы пришли к власти (с момента прихода к власти нового состава кабмина после победы Пезешкиана на выборах президента — «Газета.Ru»), никакого вооружения передано не было», — сказал глава государства.

Пезешкиан добавил, что Иран всегда выступал за мирное урегулирование конфликта на Украине. Президент отметил, что для уточнения причин начала боевых действий надо обратиться к НАТО, которое намеревалось расширить свое влияние, нарушив тем самым соглашение.

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов материала, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что сведения подобного рода «не всегда соответствуют действительности».

Ранее в МИД призвали США не лезть в военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана.