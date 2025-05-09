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В Москве задействовали более 200 единиц техники 9 мая

Дептранс Москвы: более 200 единиц техники задействовали в День Победы
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Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости

В Москве для организации комфортного перемещения участников торжеств, посвященных 80-летию Победы, было задействовано свыше 200 единиц техники. Об этом сообщил столичный департамент транспорта (Дептранс) в своем Telegram-канале.

Всего 100 автобусов (туристических и малогабаритных) встречали ветеранов и почетных гостей в аэропортах и на вокзалах, а также доставляли их к местам проживания, 100 автомобилей социального такси обеспечили трансфер участников праздника к Васильевскому спуску и обратно после завершения парада, 75 электрокаров доставили около 600 ветеранов, их сопровождающих и гостей к трибунам для просмотра парада, а также к Могиле Неизвестного Солдата для возложения цветов.

«Шестой год подряд по поручению мэра Сергея Собянина московский транспорт выполняет почетную миссию — создает безопасные и удобные условия для ветеранов в День Победы. С праздником!» — отметил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

До этого в центральной части Москвы отменили все ранее действовавшие ограничения движения, связанные с перемещением техники для Парада Победы.

Ранее Александр Лукашенко назвал прошедший парад Победы лучшим в истории России.

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