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Минобороны Франции уволило генералов за критику власти

МО Франции уволило критиковавших власти генералов за несоблюдение нейтральности
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Министерство обороны Франции уволило с военной службы бригадных генералов Андре Кусту и Поля Пеллизарри, которые ранее выступили с критикой властей, за несоблюдение обязательства проявлять нейтральность и сдержанность при публичных заявлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Кусту был одним из 20 генералов, которые подписались под опубликованным в издании Valeurs actuelles 21 апреля 2021 года обращением. Это произошло в годовщину начала так называемого «путча генералов» против политики Шарля де Голля. В документе военные осудили «распад» страны, «ненависть между общинами», подогреваемую «определенным антирасизмом», а также «исламизм и пригородные орды».

Генералы выразили готовность оказать поддержку политикам, которые привержены «сохранению нации». Они заявили, что продолжение «распущенности» потребует «вмешательства товарищей по службе».

Другой бригадный генерал, Поль Пеллизарри, в апреле 2024 года подал жалобу в суд против Габриэля Атталя, который тогда был премьер-министром Франции, главы МО Себастьяна Лекорню и министра иностранных дел (на тот момент) Стефана Сежурне.

Военный осудил руководство страны за отправку Киеву техники из запасов французской армии. Однако его жалобу не приняли. Отказ обосновали тем, что ее рассмотрение не относится к компетенции суда.

Пеллизарри назвал увольнение «незаконной репрессивной мерой, связанной с его жалобой».

До этого во Франции объяснили задержку с перевооружением. Проблемы страны связали с бюрократическими трудностями и нехваткой производственных мощностей.

Ранее во Франции заявили об утрате суверенитета после Второй мировой войны.

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