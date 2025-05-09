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Замглавы Белгородской области пострадал при атаке дрона на здание правительства

Гладков: сотрудник Росгвардии и замгубернатора пострадали во время атаки дрона
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Кадр из видео/Telegram-канал «Настоящий Гладков»https://t.me/vvgladkov/13526

Сотрудник Росгвардии и замгубернатора Александр Лоренц пострадали в результате атаки беспилотником по зданию правительства Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, росгвардеец получил слепое осколочное ранение бедра. У Лоренца обнаружили сотрясение и акубаротравму (травма в результате действия акустической взрывной волны). Обоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Гладков отмечал, что праздничные мероприятия по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводятся по плану с учетом принятых мер максимальной безопасности.

28 апреля российский лидер Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней в ответ на объявленное российским лидером перемирие. Глава Украины посчитал, что этот срок может стать хорошей основой для установления «реальной дипломатии».

Ранее в Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников.

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