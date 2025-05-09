Путин пообщался с военными КНДР после парада Победы

Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади пообщался с присутствующими военнослужащими из КНДР и передал им наилучшие пожелания. Об этом сообщил ТАСС.

Также президент поздравил делегацию Северной Кореи с Днем Победы и попросил передать всем военнослужащим Корейской народной армии слова благодарности.

На Красной площади прошел военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Впервые парад Победы был проведен в 1945 году, с 1995 года он ежегодно проводится в Москве и других городах России. Также торжества проходят по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Особое внимание в стране уделяют мероприятиям по случаю важных сражений. По словам министра культуры Ольги Любимовой, празднование 80-летия Победы станет самым масштабным за прошедшие десятилетия.

В столичном Музее Победы на Поклонной горе представили официальный логотип 80-летия Победы: на нем изображена скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!», которая находится на Мамаевом кургане в Волгограде.

Ранее Путин назвал День Победы главным праздником в России.