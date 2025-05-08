Словения планирует увеличить оборонные расходы

Словения намерена увеличить расходы на оборону до 2% ВВП уже в текущем году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на электронное письмо кабинета премьер-министра страны Роберта Голоба.

По информации источника, руководство страны планирует наращивать оборонные расходы, чтобы довести их до 3% ВВП к 2030 году.

Агентство отмечает, что такое решение было принято на фоне давления со стороны США, требующих от государств-членов НАТО инвестировать в безопасность.

Предложение об увеличении оборонных расходов должно получить одобрение в парламенте Словении, где, по данным Bloomberg, уже высказывались сомнения касательно этой инициативы.

До этого портал Euractiv сообщил, что только половина стран-членов Евросоюза обратились к Еврокомиссии с просьбой разрешить увеличение оборонных расходов бюджета в рамках новой стратегии «перевооружения Европы».

Ранее сообщалось, что в Германии хотят значительно увеличить оборонные расходы страны.