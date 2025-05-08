Российская группировка войск «Юг» улучшила тактическое положение в зоне СВО

Военнослужащие российской группировки войск «Юг» нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) до начала перемирия. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.

В публикации ведомства говорится, что военнослужащие РФ нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Серебрянка, Закотное, Александро-Шульгино, Плещеевка, Александро-Калиново, Ильиновка, Заря и Константиновка Донецкой народной республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе боевого соприкосновения были уничтожены три боевые бронированные машины (ББМ), из них два бронетранспортера «Senator» производства Канады, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, были ликвидированы два склада боеприпасов.

Утром 8 мая депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина «негласно» присоединилась к объявленному перемирию.

Ранее Минобороны сообщило о продвижении в глубину обороны ВСУ в ДНР и Запорожской области.