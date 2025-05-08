Минобороны сообщило о продвижении в глубину обороны ВСУ в ДНР и Запорожской области

Группировка ВС РФ «Восток» до начала периода прекращения огня продолжила продвижение в глубину обороны украинской армии. Об этом сообщило российское Минобороны, передает РИА Новости.

В военном ведомстве заявили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Новоукраинка, Федоровка ДНР и Темировка Запорожской области.

По данным Минобороны, украинская армия потеряла до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы.

28 апреля президент России Владимир Путин предложил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Утром 8 мая депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина «негласно» присоединилась к объявленному перемирию.

По его словам, подобное указание получили в украинской армии.

Ранее Марочко назвал направление, на котором высока вероятность провокаций ВСУ.