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Семьям бойцов СВО будут выдавать бесплатные путевки на реабилитацию

Путин подписал указ о бесплатном сопровождении бойцов СВО на реабилитации
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stavtourism.ru/санаторий им. Кирова

Члены семей военнослужащих, получивших ранения во время СВО, теперь смогут сопровождать своих близких во время реабилитации за счет государства. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе говорится, что бесплатные путевки на размещение и питание в санаториях и учреждениях, находящихся в ведении федеральных ведомств, предоставляются родителям, супругам, братьям/сестрам, бабушкам/дедушкам и взрослым детям бойцов. Однако право на такую путевку предоставляется одному родственнику один раз по каждому факту ранения.

Мера распространяется на весь период проведения СВО, а также действует в течение шести месяцев после ее завершения.

Новые социальные гарантии охватывают не только родных бойцов Вооруженных сил РФ, но также родственников сотрудников Росгвардии, добровольческих отрядов, МВД, МЧС, ФСИН, ФССП и Следственного комитета, задействованных в зоне проведения спецоперации.

Ранее россиянам напомнили о праве на дополнительные оплачиваемые отпуска.

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