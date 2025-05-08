В МО РФ рассказали об уничтожении двух управляемых авиабомб в зоне СВО

Российские военные сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в зоне спецоперации также был сбит снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, были уничтожены управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 182 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

До этого Telegram-канал «Воевода вещает» сообщал, что с вечера 6 мая украинские военные запустили по территории России 447 беспилотников и ракет.

Днем 7 мая Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки над регионами были уничтожены 524 БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», ликвидировали два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

Ранее в Государственной думе РФ оценили возможность «асимметричного ответа» на атаки украинских беспилотников.