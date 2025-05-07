Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Липовое в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что российские военные нанесли поражение нескольким бригадам Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Гусинка, Староверовка, Купянск, Нечволодовка в Харьковской области и Ямполь в ДНР.

За сутки ВСУ потеряли более 230 военнослужащих. Помимо живой силы, украинская армия потеряла боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы РФ увеличили активность на фронте и в настоящее время продвигаются сразу на нескольких направлениях. По его словам, сейчас ВС РФ наращивают активность и на Краснолиманском направлении.

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