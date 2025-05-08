Индия нанесла удар по системе ПВО Пакистана

Минобороны Индии: в ответ на атаку Пакистана нанесен удар по системе ПВО

Армия Индии в ночь на 8 мая, отвечая на атаку со стороны Пакистана, нанесла удары по системам противовоздушной обороны в ряде мест в Пакистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Индии.

«В ночь с 07 на 08 мая 2025 года Пакистан предпринял попытку атаковать ряд военных объектов на севере и западе Индии», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что были атакованы различные города, включая Авантипуру, Сринагар, Джамму, Патанкот, Амритсар, Капурталу, Джаландхар, Лудхиану, Адампур, Бхатинду, Чандигарх, Нал, Фалоди, Уттарлай и Бхудж.

В публикации говорится, что реакция Индии была соотносима с активностью атак Пакистана. Представители индийского министерства добавили, что одна из систем ПВО в Лахоре в ходе атаки была нейтрализована.

В ночь на 7 мая индийская армия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Телеканал NDTV сообщал, что порядка 70 террористов были ликвидированы. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сказал, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

Ранее политолог рассказал, решатся ли Индия и Пакистан применить ядерное оружие.