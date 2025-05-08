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Жителей Рязани предупредили об угрозе атаки беспилотников

МЧС сообщило об опасности атаки беспилотников в Рязани
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Inna Varenytsia/Reuters

На территории Рязани объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани», — говорится в рассылке ведомства.

Местным жителям рекомендовали не подходить к окнам. Тех, кто находится на улице, призвали зайти в ближайшее здание.

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки над регионами были уничтожены 524 БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», ликвидировали два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

В Кремле заявили, что Киев этими атаками демонстрирует свою склонность к террористическим действиям.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме допустили «асимметричный ответ» на атаки БПЛА Украины.

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Атаки БПЛА на Россию
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