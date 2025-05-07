Собянин заявил о ликвидации еще одного летевшего к Москве беспилотника

На подлете к Москве отразили атаку ещу одного беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столица Сергей Собянин.
Это второй за час беспилотник, который сбили на подлете к столице.
До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что российские системы ПВО ликвидировали украинский дрон в небе над Раменским в Московской области. Пост с соответствующим содержанием был опубликован в 16:35 мск.
По информации журналистов, во время атаки в городе раздались звуки взрывов. Их услышали жители одного из частных секторов.
В ночь на 7 мая в Москве предотвратили атаку семи украинских беспилотников. Их перехватили на подлете к российской столице, рассказал Собянин.
Через несколько часов мэр города сообщил, что системы ПВО уничтожили еще два украинских дрона, летевших к Москве. На места падения обломков летательных аппаратов выезжали сотрудники экстренных служб.
Ранее аналитик раскрыл одну из возможных причин активных атак украинских БПЛА на Москву.