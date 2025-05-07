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Индия обвинила Пакистан в ударе по сикхскому храму в Кашмире

Индийский министр Сингх: Пакистан ударил по храму в Джамму и Кашмире
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RavneetBittu/X

Индия обвинила Пакистан в нанесении удара по сикхскому храму (Гурдваре) в районе Пунч союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом написал министр путей сообщения Индии Равнит Сингх Битту в соцсети X.

Государственный министр железнодорожного транспорта и пищевой промышленности Индии Равнит Сингх написал, что противник нанес удар по храму Гуру Сингха Сабха Сахиба в Пунче, в результате чего, по его словам, погибли трое посетителей храма.

«Глубоко осуждаем трусливое нападение пакистанских вооруженных сил на священную Гурдвару … в Пунче. Индия не потерпит такого варварства», – написал он в соцсети X.

Обострение в индийско-пакистанских отношениях началось после террористического акта 22 апреля, в котором погибли туристы. Индия обвинила пакистанскую межведомственную разведку в причастности к нападению, совершенному группировкой «Лашкар-э-Тайба» (организация запрещена в России).

В ночь на 7 мая вооруженные силы Индии в рамках операции «Синдур» нанесли удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где якобы базировались террористы. Пакистан закрыл на 48 часов свое воздушное пространство и нанес ответные удары. Сообщается о жертвах и раненых с обеих сторон.

Ранее полковник Ходаренок рассказал, дойдет ли конфликт Индии и Пакистана до ядерной войны.

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Конфликт Индии и Пакистана
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