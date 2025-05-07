Появились кадры уничтожения бронетехники ВСУ на границе Курской области

Уничтоженная бронетехника ВСУ на границе Курской области попала на видео

В сети опубликованы кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии обороны в Курской области. Видеоматериалы опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«На подъезде к «зубам дракона» (противотанковые заграждения. — «Газета.Ru») Северяне уничтожили сначала инженерную машину разграждения, а затем и ББМ оккупантов», – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что после ударов бронетехника украинской армии задымилась.

Военкоры добавили, что противник снова попытался прорваться через границу в районе населенного пункта Новый Путь. Утром 7 мая авторы канала «Военкоры Русской весны» сообщили о новой волне наступления ВСУ на поселок Теткино в Курской. По их данным, территория поселка практически зачищена от армии противника в ходе боев, однако украинские войска продолжают копить силы в приграничье для новых атак.

Ранее в Курской области обнаружили иностранных саперов.