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ВСУ попытались сфабриковать доказательства присутствия в Брянской области

SHOT: ВСУ пытались сфотографировать БПЛА с украинским флагом в Брянской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались создать фальшивые доказательства своего присутствия в Брянской области, используя дрон с украинским флагом, который должен был подлететь к сотовой вышке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Это произошло после неудачной попытки аналогичной провокации в Курской области, отметили журналисты. По их словам, вероятной целью было распространение ложной информации о захвате российской территории.

В публикации отмечается, что FPV-дрон, оснащенный флагом Украины, попытался приблизиться к вышке сотовой связи в селе Кирилловка Брянской области. Однако он не смог достичь цели и разбился, врезавшись в опору вышки и упав в грязь.

6 мая сообщалось, что почти все село в Брянской области сгорело из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины.

По данным авторов канала, речь идет о селе Кирилловка. Как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, 3 мая населенный пункт атаковали дроны ВСУ, которые сбросили на дома мирных жителей взрывные устройства. В результате этой атаки сгорело шесть жилых зданий.

Ранее командир рассказал, зачем ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую и Курскую области.

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