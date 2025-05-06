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Участники СВО получат дроны «Ланцет» нового поколения

Компания ZALA представила новое поколение дронов-камикадзе «Ланцет»
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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Российская компания ZALA представила новое поколение дронов-камикадзе семейства «Ланцет». Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Telegram.

Отмечается, что «Изделие 51» и «Изделие 52» прошли глубокую модернизацию аппаратной и программной частей. Устройства оснастили новыми каналами связи и обновленной интеллектуальной системой наведения.

Важным преимуществом «Изделия 51» стал запуск с помощью разовой пусковой установки. Это, по словам разработчиков, значительно сократило время подготовки дрона к запуску и обеспечило мобильность расчетов, что повышает безопасность.

Разработчики уточнили, что модернизация барражирующих боеприпасов семейства «Ланцет» существенно расширяет возможности их применения в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, российские военные могут использовать их для поражения техники и укреплений противника. Аппараты с X-образным крылом и электродвигателем развивают скорость более 90 км/ч, продолжительность полета — 40 минут.

До этого в зоне СВО в Херсонской области испытали тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга», собранный в полевой лаборатории. Как рассказал старший оператор БПЛА с позывным «Авангард», беспилотник восстановили недавно, сейчас он находится на этапе тестовых полетов. После дрон отправится выполнять боевые задачи на передний край.

Ранее сообщалось, что «Баба-Яга» ВСУ по ошибке снабжала ВС РФ конфетами и табаком.

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